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Antalya’da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya’da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

Antalya’nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Operasyonda 17 av tüfeği, 5 tabanca ve çok sayıda silah malzemesi ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin desteğiyle silah kaçakçılığı ve ticaretine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ruhsatsız 7 adet av tüfeği, 2 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturmada, silah ticareti yapan şüphelinin Konya’nın Beyşehir ilçesindeki imalathanede üretilen silahları Manavgat ilçesinde pazarladığı bilgisi elde edilmesi üzerine yapılan baskında, 15 tabanca namlusu, 26 tabanca şarjörü, 4 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız tabanca, 10 faturası bulunmayan tüfek, 20 dipçik, 9 gövde, 27 şarjör borusu, 14 el kundağı, 51 muhtelif silah parçaları, 32 namlu, 2 tabanca fişeği çekirdeği, 6 tane 7*62 mm çaplı yivli tüfek fişeği, 2 adet havalı tüfek ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Y.H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

Antalya’da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

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