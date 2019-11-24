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Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 01:02 | Son Güncelleme

Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kumluca ilçesinde çıkan aile kavgasında, Azeri uyruklu bir kadın öldü, biri kadın iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hızırkahya Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Yeni (75) ile yaklaşık 2 ay önce evlendiği Azeri uyruklu eşi Muhabbat Jafarova (51) ve Jafarova'nın akrabası Firdus Aliyeva (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kadınlardan biri Hüseyin Yeni'nin başına sert bir cisimle vurdu. Başına aldığı darbeden sonra evde bulunan pompalı tüfekle ateş açan Yeni, eşi ile akrabasını yaraladı.

Silah sesini duyan komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Firdus Aliyeva'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Firdus Aliyeva'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hüseyin Yeni ve eşi Muhabbat Jafarova ise Kumluca Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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1 ölü 2 yaralı Azeri cinayet Kumluca

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