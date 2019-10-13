Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çayıryakası Yaylası'nda tarla sınırı anlaşmazlığı ve köpek zehirlenmesi nedeniyle husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ali T. (51), eşi N.T, oğlu F.T. ile E.D. (15) ve babası E.D. yaralandı.

Av tüfeğiyle başından vurulan Ali T, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Yaralılardan N.T. ile oğlu F.T. Gazipaşa Devlet Hastanesine, E.D. ile babası E.D. Alanya'daki hastaneye kaldırıldı.

