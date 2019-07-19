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Antalya’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahalesi 1565.

Antalya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahalesi 1565. Sokak’taki bir parkta, dün gece saat 22.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden bir şahıs, karşı taraftan bir kişiye ateş ederek bacağından yaraladı. Saldırgan olay yerinden otomobille hızla kaçarken yaralı şahsı arkadaşları otomobille özel hastaneye kaldırdı. Yaralının arkadaşlarınca hastaneye götürülüşü ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan araştırmada boş kovanları ele geçiren ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya’da silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya’da silahlı kavga: 1 yaralı

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