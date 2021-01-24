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Antalya’da silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

24.01.2021 15:38 | Son Güncelleme:
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Antalya’da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak üzerinde meydana geldi.

Antalya’da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6490 Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışan grup daha sonra birbirlerine karşılıklı ateş etti. Silahlı kavgada M.A. karnından, N.P. de bacağından yaralandı. M.A. ise silahın kabzasıyla başına vurulması sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden otomobiliyle kaçan şüphelilerden A.P., motosikletli yunus timleri tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yakalandı. Polis olay yerinde 12 mermi buldu. Çalılık alana atıldığı söylenen bir tabancayı bulmak için kepçeden yardım istendi. Kepçe ile çalılık alan kaldırılırken silah bulunamadı.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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