HABER

Antalya'da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş ederek Mehmet Ali Meri (74), oğlu Rüştü Meri (54) ve kızı Mesudiye Kılıç'ı ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik ve Aksu ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali ve Rüştü Meri kurtarılamadı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Mesudiye Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Süleyman Ü'nün, olaydan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

15 yıldır dağlarda taş arıyor!15 yıldır dağlarda taş arıyor!
Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (2)Bakan Kurum: Sosyal konut projesine başvuru sayısı 200 bini geçti (2)
'Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusu kapansın, diye medyaya para ayırdı''Suudi Arabistan, Kaşıkçı konusu kapansın, diye medyaya para ayırdı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya ölü Serik Silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Mansur Yavaş'tan flaş sözler! 'Şaşkına uğrayacaklar'

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Çukur'a bomba transfer! Usta oyuncu katıldı

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

Ölü sayısı 70'e yükseldi! Onlarca yaralı var...

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri listede yer alan terörist Serkan Tüncer öldürüldü

Serkan Tüncer öldürüldü!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından dikkat çeken mesaj: Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir

'Ne ölüm tehdidi ne başka bir şey Cumhurbaşkanımızı yolundan çevirir'

Feci kazada yaralanmıştı! Acı haber geldi

Acı haber geldi! Yakınları yıkıldı

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

'Wonderland Eurasia' 20 Mart'ta açılıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

Cıbıltepe'de 'ilkbahar yoğunluğu' yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.