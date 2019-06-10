Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı

Antalya'da "alacak verecek meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 638 Sokak'taki bir parkta, iki grup arasında "alacak verecek meselesi" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler, birbirine silah ve sopalarla saldırmaya başladı.

Kavga yaralanan iki kişi, kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere giderken bir kişi yakındaki bir markete sığındı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği 4 sokakta güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan çalışmada bir araç altında silah ele geçiren ekipler, çevrede geniş çaplı çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu, 2 kişi gözaltına alındı.

