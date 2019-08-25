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Antalya'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan kavgada yaralandıkları belirlenen 3 kişi, diğer şüphelilerle olay yerinden kaçtı - Olay yerinde elinde kılıç bulunan kişi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kızıltoprak Mahallesi 907 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine pompalı tüfek ve kesici aletlerle saldırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polislerin geldiği fark eden şüpheli ve yaralılar olay yerinden araçlarıyla kaçtı.

Yapılan incelemede kavgada 3 kişinin yaralandığı ve bazı ev ile arabalarda hasar oluştuğu belirlendi.

Polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Bu arada, olay yerinde elinde "ninja kılıcı" bulunan kişi, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü, kılıca ise el konuldu.

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Antalya kavga Kılıç Silahlı kavga yaralama

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