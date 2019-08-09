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Antalya’da silahlı kavga:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 21:36 | Son Güncelleme

Antalya’da uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yenigün Mahallesi’nde vatandaşlar, Ö.Ö ve S.Ç’ nin uyuşturucu madde sattığından şüphelenip tepki gösterdi.

Antalya’da uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen 2 kişi ile mahalleli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenigün Mahallesi’nde vatandaşlar, Ö.Ö ve S.Ç’ nin uyuşturucu madde sattığından şüphelenip tepki gösterdi. Şüpheliler vatandaşların tepkisi ile karşılaşınca arbede yaşandı. Çıkan kavgada mahalleliden kaçmaya çalışan şüpheliler bir yandan da silahla çevreye ateş etmeye başladı. Yaşanan arbedede Atilla M. isimli vatandaş kolundan silahla yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Atilla M., 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin gelmesi üzerine motosikleti bırakıp olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa bir süre sonra yakalandı. Polis olayın yaşandığı alanda 7 adet boş kovan bulurken şüphelilerin kaçarken attığı tabanca da ara sokaklarda ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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