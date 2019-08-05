Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Antalya'da müteahhitlik yapan kişi, evinin otoparkında uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanda oturan Fatih Mehmet Şirazi (51), otoparkta bulunan 34 KH 7852 plakalı otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Boynundan ve göğsünden iki kurşunla yaralanan Şirazi, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şirazi'nin hastaneye gelen yakınları üzüntü yaşadı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen T.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

