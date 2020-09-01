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Antalya’da silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 12:36 | Son Güncelleme

Antalya’da başpehlivan Hakkı Aygün, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya’da başpehlivan Hakkı Aygün, bir kişinin silahlı saldırısı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise olaydan sonra cinayet büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Olay dün gece 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün’ü (35), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası çalışma başlatan Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, şüpheli U. C. S.’yi (20) gözaltına aldı.
Cinayete ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Hakkı Aygün’ün yerde yaralı şekilde yatışı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.

2018 yılında silahlı saldırıda yaralanmıştı
Öte yandan Hakkı Aygün’ün 24 Mart 2018 tarihinde Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu’ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı. Başpehlivan, hastanede bir süre tedavi görmüş ve ardından taburcu edilmişti.

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