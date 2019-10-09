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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 13:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.
​D 400 karayolunun Serik çıkışındaki soğuk hava deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İçerisinde sebze ve meyvenin bulunduğu depodaki yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yoğun duman nedeniyle karayolunun Antalya'ya geliş istikameti ulaşıma kapatılırken, diğer şeritte de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)

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