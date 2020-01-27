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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Alparslan ÇINAR- Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir soğuk hava deposunda yangın çıktı.
Serik ilçe merkezi Belkıs Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda, sebebi henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangın tesisi kaplarken, durum itfaiye ekibine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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