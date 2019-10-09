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Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangın, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 13.00 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Serik ilçesi sınırlarında D-400 karayolu üzerinde bulunan bir zeytinyağı fabrikasının yanındaki soğuk hava deposunda yangın çıktı. Yanan deponun zeytinyağı fabrikasına ve akaryakıt istasyonuna yakın olması sebebiyle hareketli anların yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ve jandarmanın çevre güvenliği aldığı yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine ait 8 arazöz ve 27 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği soğuk hava deposunda büyük hasar oluştu.

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın

Antalya’da soğuk hava deposunda yangın
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