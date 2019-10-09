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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 15:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi.

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- Yeniden

Namık Kemal KILINÇ- Alparslan ÇINAR/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde sebze ve meyvelerin istiflendiği soğuk hava deposunda çıkan yangın, 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesiste ve içerisindeki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.
D400 karayolunun Serik'e çıkışındaki Mustafa Yıldırım'a ait soğuk hava deposunda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, sebze ve meyvelerin bulunduğu depoyu sardı. Yaklaşık 50 metre ilerisinde akaryakıt istasyonu bulunan depodaki alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 itfaiye aracı, Serik Belediyesi'ne ait su tankerleriyle alevlere müdahale edildi. Yoğun duman nedeniyle karayolunun Antalya'ya geliş istikameti ulaşıma kapatılırken, diğer şeritte de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alınabildi. Çoğunluğu nar olmak üzere çeşitli meyve ve sebzelerin bulunduğu tesisteki yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı meydana gelmezken, tesiste ve içerisindeki ürünlerde büyük çapta hasar oluştu.
İtfaiye soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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Antalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- YenidenAntalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- YenidenAntalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- YenidenAntalya'da soğuk hava deposunda yangın (2)- Yeniden

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