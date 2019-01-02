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Antalya'da sokak hayvanları da unutulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için çeşitli noktalardaki otomatik şamandıralı suluk-mama ünitelerine her yıl 70 ton mama bırakıyor - Vatandaşlara da ücretsiz mama ve su kabı dağıtılan belediye, beş yılda 25 bin 155 sahipsiz kedi ve köpeği tedavi ettirdi, bin 482 sokak hayvanının da sahiplenilmesini sağladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için her yıl suluk-mama ünitelerine 70 ton mama bırakıp, vatandaşlara da ücretsiz mama ve su kabı dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının korunup, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde 11 veteriner ve 3 veteriner sağlık teknikeri olmak üzere 42 personel, bir tam donanımlı hayvan ambulansı, 2 hayvan koruma ve kontrol ekip aracıyla günün her saati çalışma yapıyor.

Yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara anında müdahale ediliyor. Beş yılda 18 bin 100 yaralı hayvan ihbarı değerlendirildi.

Sahipsiz hayvanları olumsuz hava koşullarından ve dış etkenlerden korumak, mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına enerjisini güneşten alan besleme odağı ve otomatik şamandıralı suluk-mama üniteleri yerleştirildi. Bu ünitelere her yıl 70 ton mama bırakılıyor.

Sahipsiz hayvanları beslemeleri için vatandaşlara ücretsiz 35 bin mama ve su kabı dağıtıldı. Park ve yaşam alanlarına yerleştirilen kedi evi, köpek kulübeleriyle sokak hayvanları sıcak bir yuvaya kavuşturuluyor.

Hayvan haklarını ve çevreyi korumak amacıyla 19 ilçede belirli noktalara yaklaşık 200 uyarı levhaları yerleştirildi. Levhalarda, çocuk parkları ve ortak alanlarda hayvanların tasmasız gezdirilmemesi, dışkılarının toplanması gibi uyarıların yanı sıra yol kenarlarına sürücülere yönelik de farkındalık yaratmayı amaçlayan "Sayın Sürücü Lütfen Sokak Hayvanlarını Gör ve Koru" gibi uyarılar yer alıyor.

Kepezaltı'ndaki Geçici Sahipsiz Hayvan Barınağı'nda, sokak hayvanları rehabilite ediliyor. Beş yılda 25 bin 155 sahipsiz kedi ve köpek tedavi edildi, 5 bin 606 kedi ve köpek kısırlaştırıldı. 11 bin 175 bin sokak hayvanına kuduz aşısı uygulandı, 35 bin 385 sokak hayvanı iç ve dış parazitlere karşı ilaçlandı.

Sokaklardan toplanıp, aşıları ve bakımları yapılan bin 482 kedi ve köpek, sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflarla sahiplendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları

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