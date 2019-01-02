Antalya'da sokak hayvanları da unutulmuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için her yıl suluk-mama ünitelerine 70 ton mama bırakıp, vatandaşlara da ücretsiz mama ve su kabı dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının korunup, sağlıklı bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kepezaltı Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'nde 11 veteriner ve 3 veteriner sağlık teknikeri olmak üzere 42 personel, bir tam donanımlı hayvan ambulansı, 2 hayvan koruma ve kontrol ekip aracıyla günün her saati çalışma yapıyor.

Yaralı, hasta ve kaza geçirmiş hayvanlara anında müdahale ediliyor. Beş yılda 18 bin 100 yaralı hayvan ihbarı değerlendirildi.

Sahipsiz hayvanları olumsuz hava koşullarından ve dış etkenlerden korumak, mama ve su ihtiyaçlarını karşılamak için kentin çeşitli noktalarına enerjisini güneşten alan besleme odağı ve otomatik şamandıralı suluk-mama üniteleri yerleştirildi. Bu ünitelere her yıl 70 ton mama bırakılıyor.