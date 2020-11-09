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Antalya’da sokak ortasında kadının erkeğe şiddeti kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

Antalya’da bir kadının, gece saatlerinde sokak ortasında tartıştığı erkeği tartaklayıp tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde dün gece yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Antalya’da bir kadının, gece saatlerinde sokak ortasında tartıştığı erkeği tartaklayıp tokat attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesi’nde dün gece yaşanan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun sağına park eden beyaz bir araçtan inen kadın ve erkeğin tartıştığı görüldü. Kaldırımda erkeği tartaklamaya başlayan ve tokat atan kadın, saldırısını yandaki parkta da devam ettirdi. Erkek kollarını yukarı doğru kaldırıp kendini korumaya çalışırken bir yandan da cep telefonunu kadına göstermeye çalıştı. Bir süre daha erkeği tartaklayan kadının daha sonra aracın yolcu koltuğuna gelip oturduğu anlar kameralara yansıdı. Erkeğin ise aldığı darbelere rağmen kadına karşılık vermediği görüldü.
Görüntüyü kayda alanlar ise yakınlarına, ‘Polisi arayın polisi’ diye seslendi.

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