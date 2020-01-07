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  4. Antalya’da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü

Antalya’da son 48 saatte metrekareye yüzlerce kilo yağış düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Antalya’da iki geceden bu yana etkili olan sağanakta Serik ilçesi metrekareye 214 kilogram yağışla ilk sırayı aldı.

Antalya’da iki geceden bu yana etkili olan sağanakta Serik ilçesi metrekareye 214 kilogram yağışla ilk sırayı aldı. Bazı bölgelerde su baskını, bazı bölgelerde şiddetli rüzgar olarak kendini gösteren olumsuz hava şartları kent genelinde önemli bir kayba şu ana kadar yol açmadı. Özellikle Serik’te su basan ekili arazilerde maddi hasar oluşurken, devrilen ağaçlar, çöken çatılar ve yükselen sular sebebiyle araçlar hasar gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağmurun etkisini kaybettiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Pazar günü gece başlayıp Salı sabahına kadar devam eden sağanak yağmurlarda Serik’te metrekareye 214, Manavgat Beşkonak’ta 203, Manavgat merkezde 103, İbradı’da 190, Belek’te 159, Gazipaşa’da 157, Aksu’da 139, Gündoğmuş’ta 138, Alanya’da 95, Akseki’de 107, Antalya merkezde ise 80 kilogram yağış düştü. Serik’in Karadayı, Boğazkent, Belek ve Kadriye mahallelerinde derelerin taşması sonucu tarlalar, narenciye bahçeleri ve yollar su altında kaldı. Yağış sebebiyle bazı bölgelerinde hayat durma noktasına gelirken, ulaşımda aksamalar yaşandı. Gazipaşa’nın bazı mahalleleri metrekareye düşen 100 kilogramlık yağış sebebiyle adeta göle dönerken, sürücüler trafikte zorluk yaşadı, şelalelerin debisi arttı. İtfaiye ekipleri meteorolojik gelişmeleri takip ederek, olaylara kısa sürede müdahale etti.

Alanya’da seralar yerle bir oldu
Alanya’da dün gece boyu devam yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Metrekareye 103.6 kilogram yağışın düştüğü Alanya’da yağmurla ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan hortumda Avsallar, Konaklı, Payallar, Kestel, Toslak, Yeşilöz gibi mahallelerdeki 100 dönümlük seralar zarar gördü. Hortumda çok sayıda seranın çatısı uçtu, camları kırıldı, naylonları yırtıldı ve içerisinde bulunan ürünler zarar gördü. Oluşan hortumda Konaklı Mahallesi’nde bulanan bazı iş yerlerinin sundurmaları yıkıldı. Yıkılan sundurmalar park halindeki araçlara maddi hasar verdi.

Kemer’de duvarlar yıkıldı
Kemer’de günlerdir devam eden yağış, Yeni Mahalle’de 10 kişinin yaşadığı 2 katlı binanın önündeki istinat duvarının çökmesine neden oldu. Olayda, binada ve komşu binalarda oturan vatandaşlar büyük bir gürültü ve sarsıntı hissetti. Dışarıya çıkanlar, binanın bahçesinin büyük bölümünün, istinat duvarıyla birlikte yok olduğunu fark etti. Kimsenin yaralanmadığı olayın şokunu atlatan bina sakinleri, kalan toprağın da yağışla çökerek binanın tehlikeye girmemesi için belediyeyi arayarak yardım istedi. Belediyenin gönderdiği brandayı bahçenin kalan bölümüne örten vatandaşlar, brandayı örtebilmek için bahçede kalan meyve ağaçlarını kesmek zorunda kaldı.

Gazipaşa’da hayat felç oldu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde de dün sabah saatlerinde başlayan sağanak sonrası ilçede hayat felç oldu. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre metrekareye saatte 100 kilogram yağışın düştüğü ilçede ana yollar sular altında kaldı. Yoldan yarım metre yukarıda bulunan iş yerlerini bile su bastı. Yoldan geçen araçların neden olduğu dalga nedeniyle iş yerleri sular altında kalan esnaf, kendi çaresini kendisi üretti. Yolu şeritle kapatan esnaf dalga oluşumunu engellemeye çalıştı.

İptal edilen antrenmanlar bugün yeniden başladı
Turizm bölgesi Belek’te birçok yol sular altında kalırken, dereler de taştı. Acısu Deresi’nin taşması sonucunda, derenin etrafında bulunan tarlalar sular altında kalırken, bölgedeki bazı yollar da ulaşıma kapandı. Devre arası kamp çalışmalarını yapan futbol kulüpleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle program değişikliğine gitti. Fenerbahçe, Alanyaspor, Gaziantep FK gibi birçok Süper Lig ekibi dün sabah sahada yapacağı ancak iptal ettiği çalışmalarına bugün yeniden başladı.

Kurşunlu Şelalesi coştu
Debisi yükselen Kurşunlu Şelalesi’nde ise izleyenlere görsel şölen oluştu. Aksu bölgesindeki yağış, son yıllarda su seviyesi düşen Kurşunlu Şelalesi’ni olumlu ölçüde etkiledi. Özellikle yaz döneminde debisi ciddi düzeyde azalan Kurşunlu Şelalesi, yağışların ardından adeta coştu. Şelaleden kuvvetli su akarken yağmurdan dolayı suyun rengi de değişti.
Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, yağmurun dindiği bölgelerde sahaya inerek hasar tespit çalışmalarına başladıkları bildirildi.

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