Antalya’da sopalı otopark kavgası

Antalya’da otopark tartışmasından çıktığı iddia edilen tartışma sonucu bir kişinin araç içindeki sürücüye sopayla vurmaya çalışması, sürücünün ise aracı saldırıyı yapan kişinin üzerine sürüp çarparak yere düşürmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sonrası iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Kepez ilçesinde inşaat ve hırdavat malzemeleri üzerine iş yapan 3O yaşındaki Sercan Ünal, aynı bölgedeki deposunun önüne araç parketme nedeniyle, yan tarafındaki iş yeri sahibi kadının nişanlısıyla sorun yaşadı. 2 aydır devam eden depo önüne park etme sorunu giderek büyüdü. Son olarak bir kaç gün önce gece yarısı yaşanan olayda, Sercan Ünal, iş yerini kapatıp evine gideceği esnada, tartışmalı olduğu şahıs ile sopalı kavgaya tutuştu. Aracını park edip elinde sopayla araç içinde hareket etmeye hazırlanan Sercan Ünal’a vurmaya çalışan saldırgan, yanında bulunan kadın tarafından engellenmeye çalışılırken darbelerden kaçmak isteyen Sercan Ünal aracını kendisine saldıran kişinin üzerine sürdü. Güvenlik kamerasına da an be an yansıyan olayın ardından, iki tarafta birbirinden şikayetçi oldu.

Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken Sercan Ünal, güvenlik kameraları görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı. Yaşadıklarını anlatan Sercan Ünal, deposunun olduğu yerde bayan kuaförü bulunan kadının nişanlısı ile arasında otopark tartışmasını yaşandığını söyledi.