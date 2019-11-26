Antalya'da sörf keyfi

Türkiye genelinde soğuk hava etkili olurken, Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini çıkardı.

Deniz suyu ve hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü, dalga boyunun 2 metreyi bulduğu ilçede, bir grup sörfçü Galip Dere Plajı'nda sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı.

Sporculardan Selman Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alanya'da dört yıldır sörf yaptığını söyledi.

Şiddetli rüzgar insanlar için biraz korkutucu olsa da bu durumu eğlence olarak gördüklerini belirten Dalgıç, "Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi, hatta su sıcaklığı daha yüksek. Alanya bu spor için çok uygun durumda." dedi.

Ukraynalı tatilci Mykola Shymko ise her yıl Alanya'ya geldiğinde sörf yapılıp yapılmadığına baktığını anlattı.

Son geldiğinde çevresindekilerden sörf yapıldığını öğrendiğini aktaran Shymko, "Alanya Sörf Grubu üyeleriyle bağlantıya geçip, ben de yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim. Çünkü buraya gelmek kolay, daha uygun. Çevremdekilere de önerdim." diye konuştu.

Yalçın Salman da yaz döneminde olduğu gibi kışın da ilçede denize girilebildiğine dikkati çekti.

