HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya’da spor turizmine Dünya Kupası dopingi

Antalya’da spor turizmine Dünya Kupası dopingi

03.11.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizm kenti Antalya 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası dolayısı ile kamp yapmak isteyen takımların çekim noktası olacak.

Antalya’da spor turizmine Dünya Kupası dopingi

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kamp çalışmaları Dünya Kupası’ndan dolayı bu yıl biraz daha öne çekildi. Kasım ayının ortasından mart ayına kadar devam edeceğini umuyoruz" dedi.

FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek. 200’e yakın yeşil sahası ile her yıl yüzlerce takımı kamp döneminde ağırlayan turizm kenti Antalya, bu süreçte kamp yapmak isteyen başta Türk takımları olmak üzere çeşitli ülkelerden birçok futbol takımını ağırlayacak.

"AVRUPA’YA NAZARAN TÜRKİYE ÇOK DAHA FAZLA TERCİH EDİLİYOR"

Kamp zamanlarında kış aylarının yükünü Antalya’nın çektiğini belirten Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Arif Gözoğlu, "Antalya, tesisleri, ulaşımı ve hava durumu olarak çok güzel imkanlar sunuyor. Futbol kulüpleri de bunu tercih ediyor. 150’nin üzerinde yeşil sahamız var. Antalya’da her spor yapılıyor branş anlamında boşluğumuz yok.

Futbol üzerine konuşmak gerekirsek İspanya, Portekiz ve Türkiye kış dönemlerinde ağırlığı çekiyor. Avrupa’ya nazaran Türkiye çok daha fazla tercih ediliyor. Tesis anlamında çok iyi durumdayız. Zaman içerisinde daha da iyi olacak. Otellerimizde hizmet olarak da çok iyiyiz. Hazırlık döneminde yapılan maçlar da verimli geçiyor. UEFA ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçları burada da izleme şansınız var" dedi.

"DÜNYA KUPASI’NDAN DOLAYI BU YIL BİRAZ DAHA ÖNE ÇEKİLDİ"

Normal zamanlarda kamp çalışmalarının Aralık ayı sonu gibi başladığına dikkat çeken Gözoğlu, "Mart ayına kadar devam ederdi. Dünya Kupası’ndan dolayı bu yıl biraz daha öne çekildi. Kasım ayının ortasından mart ayına kadar kamp çalışmalarının devam edeceğini umuyoruz. Dünyada 125 tane futbol ligi var. Avrupa’da 12 ülkeden Türkiye’ye yönelik kamp hazırlıkları oluyor. Antalya’da ulaşım olarak da çok iyi. Havalimanından 15 dakika sonra sahadasınız. Sahalarımız şu anda hazır diyebilirim" diye konuştu.

"KAMP VE TAKIM SAYISINDA İYİ BİR NOKTAYA ULAŞTIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM"

Futbol ve turizm arasındaki ilişkiden söz eden Arif Gözoğlu, "Sporun her dalı Türkiye’de 12 ay sürüyor. Biz bunu her yerde söylüyoruz. Antalya sadece futbol anlamında değil diğer spor branşlarında da öne çıkıyor. Turizmde hareketlilik kasım ayının sonuna kadar devam ediyor. Bu tarihten itibaren ise 3 ay futbol çekim noktası oluyor. 12 ay Türkiye’de spor yapılacak bölgeler var. Kamp ve takım sayısında iyi bir noktaya ulaştığımızı söyleyebilirim. Pandemi öncesi daha iyi bir yerdeydik. Pandemide sıkıntılı bir süreç atlattık. Biz yine de iyi atlattık. Güven tazeledik. Pandemi öncesi rakamını yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Pandemi öncesinin üzerine çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahrettiSosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar
Putin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözlerPutin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözler
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Tatlıses ve Derya Tuna gözyaşlarını tutamadı! En acı gününde yalnız bırakmadı

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

İlginizi Çekebilir

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Olay yeri TikTok: Burunlarına sokup...

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Alevli saç kesimi için oturduğu koltuktan haykırarak kalktı!

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.