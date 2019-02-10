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Antalya’da şubat ayında nisan havası yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kötü hava koşullarının ardından güneş yüzünü gösterdi.

Antalya’da geçtiğimiz günlerde yaşanan kötü hava koşullarının ardından güneş yüzünü gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar güneşli havanın tadını denize girerek, sahilde kitap okuyarak, güneşlenerek ve piknik yaparak çıkardı.
Türkiye’nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, turizm kenti Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalya’da etkisini sürdüren yağmurlu ve fırtınalı havanın ardından güneş yüzünü gösterdi. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü Antalya’da bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları Akdeniz’in maviliklerinde kulaç atmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar kumsalda kitap okurken, bazıları ise ailesiyle beraber çay saati yaptı. Sahile paralel konumda bulunan Sahil Antalya Yaşam Parkı ise yürüyüş yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

“Antalya, Türkiye’nin cenneti”
Eşiyle beraber sahilde güneşin keyfini süren Mehmet Köse, kendisinin denizci olduğunu ve denizden ayrılamadığını söyledi. Köse, “Hanımla beraber kalktık, masamızı sandalyemizi alarak sahile geldik. Hem kahvaltımızı hem de hava aldık. Denizci olduğum için denizi çok seviyorum. Antalya, Türkiye’nin cenneti” dedi.
Havanın çok güzel olduğuna işaret eden Yeter Alpay, Antalya’nın keyfini çıkardıklarını söyledi. Alpay, “Zaten Antalya kışın da çok güzel oluyor ve sık sık Konyaaltı sahiline geliyoruz. Yaşıyoruz. Havalar kötü olduğundan dolayı gelemiyorduk, çok özlemişiz. Kendimizi sokağa attık” diye konuştu.

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