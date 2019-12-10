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Antalya’da suç makinesi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 18:28 | Son Güncelleme

Antalya’da altı ayrı suçtan aranan, 6 yıl 8 ay hapis cezası ile 19 bin 660 TL adli para cezası bulunan suç makinesi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.Hakkında değişik mahkemelerce “Basit yaralama” suçundan 3 bin TL, “İzinsiz ateşli silah ve mermileri satın almak, ülkeye sokmak” suçundan 16 bin 660 TL olmak üzere toplam 19 bin 660 TL adli para cezası ile “Yaralama”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Dolandırıcılık”, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak”, “Mala zarar verme”, “Silahla tehdit” suçu olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.E.T.

Antalya’da altı ayrı suçtan aranan, 6 yıl 8 ay hapis cezası ile 19 bin 660 TL adli para cezası bulunan suç makinesi şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında değişik mahkemelerce “Basit yaralama” suçundan 3 bin TL, “İzinsiz ateşli silah ve mermileri satın almak, ülkeye sokmak” suçundan 16 bin 660 TL olmak üzere toplam 19 bin 660 TL adli para cezası ile “Yaralama”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Dolandırıcılık”, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak”, “Mala zarar verme”, “Silahla tehdit” suçu olmak üzere toplam 6 ayrı suçtan aranan ve 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ş.E.T. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cezaevindeki kişinin motosikletini çaldı
Diğer yandan Asayiş Büro Amirliğine müracaatta bulunan N.D. isimli şahıs, cezaevinde bulunan oğlu Ş.D.’ye ait motosikletin çalındığını beyan etti. Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi Y.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli alınan ifadesinde motosikleti kendisinin çaldığını, motosiklet ile Antalya’ya gittiğini ve adresini bilmediği bir yerde bıraktığını beyan etti. Çalıntı motosiklet Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bulunarak müşteki H.D.’ye teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli Y.Ş., Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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