Antalya'da suç örgütü operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, haksız kazanç sağlamak amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu öne sürülen gruba yönelik çalışma başlattı.
Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların adreslerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi.
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