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Antalya’da suç örgütü operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 13:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki bir işyerinin sahibi geçtiğimiz 12 Kasım’da 7 şüpheli tarafından darp edilip ölümle tehdit edilerek haraç adı altında para istendi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma, silahla tehdit gibi suçlardan hakkında yakalama kararı çıkartılan 12 şüpheli jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.
Alanya’nın Oba Mahallesi’ndeki bir işyerinin sahibi geçtiğimiz 12 Kasım’da 7 şüpheli tarafından darp edilip ölümle tehdit edilerek haraç adı altında para istendi. Bunun üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında olayla ilgili suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli yağma, silahla tehdit ve kasten yaralama gibi suçlardan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenleyerek 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adresleri silah deposu çıktı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 4 adet tabanca şarjörü, bıçak, beysbol sopası, 70 gram esrar, 14 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Ayrıca operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.

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