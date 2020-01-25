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Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

Antalya'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Jandarma ekipleri, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen şüphelilerin Ilıca Mahallesi'ndeki iş yerinde kavga çıkardığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda iş yerinde bulunan C.Y, A.O, Z.D, M.C ve S.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında iki tabanca, uyuşturucu hap, sopa ve suç unsuru bazı malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarındaki incelemede bazı kişilerin dövüldüğü ve işkence yapıldığına dair görüntülerin bulunması üzerine çalışma genişletildi.

Cumhuriyet savcılığından alınan ek gözaltı süresinin ardından derinleştirilen araştırmada şüphelilerin Ş.Ö. ve M.C.K'ye işkence yaptıkları belirlendi.

İfadesine başvurulmak üzere evine gidilen M.C.K'nin darbedilerek ağır yaralandığı belirlendi. Hastaneye götürülen Ş.Ö. ve M.C.K'nin sağlık kontrolünde vücutlarında çok fazla darp izi ve kırık olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan C.Y, A.O, Z.D. ve M.C. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Manavgat operasyon suç örgütü tutuklama

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