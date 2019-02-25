HABER

Antalya'da suç örgütüne operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 12:48 | Son Güncelleme

Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak suçlarına karıştıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 15'i gözaltına alınırken, 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kenevir tohumu, bir hassas terazi, bir esrar öğütme aparatı, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi! 'Çirkin sevgili arıyorum' dedi, bakın nasıl yanıtlar geldi!
Bakan Selçuk: Oyunun ortasında kuralı değiştirmemeye gayret ediyoruzBakan Selçuk: Oyunun ortasında kuralı değiştirmemeye gayret ediyoruz
Obezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildiObezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alanya Jandarma suç örgütü uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Çeşme Yarımadası'ndan yeniden 'altın' damlayacak!

Mahir Ünal'dan yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Esenler'de banka soygunu girişimi

Esenler'de sıcak saatler!

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

Korkunç anlar! Her şey saniyeler içinde oldu

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İnsanlık tarihinin kara lekesi: Hocalı Katliamı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.