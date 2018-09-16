Antalya'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde, sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkisinde yoldan geçenler sulama kanalının içinde bir kadının hareketsiz yattığını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Çevredekilerin de yardımıyla kanaldan çıkartılan kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Zehra İmişler (27) olduğunu tespit etti.
Polis ve nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından İmişler'in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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