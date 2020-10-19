HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya’da şüpheli araçtan sahte döviz ve uyuşturucu madde çıktı

Antalya’da şüpheli araçtan sahte döviz ve uyuşturucu madde çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 00:13 | Son Güncelleme

Antalya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine yakaladıkları araçtan bol miktarda döviz ve uyuşturucu madde çıktı.Olay, saat 23.00 sıralarında 100.

Antalya’da polis ekiplerinin şüphe üzerine yakaladıkları araçtan bol miktarda döviz ve uyuşturucu madde çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli otomobil MOBESE kameralarınca polis tarafından takibe alındı. Bir süre uzaktan takip edilen araç motorize yunus polisi ekipleri tarafından kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Ekipler araç içerisinden kimliği öğrenilemeyen Kırgızistan uyruklu 32 şüpheliyi araçtan indirip üst araması yaparak kelepçeledi. Otomobilde yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 4 bin 400 sahte ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!Dün akşam evlendi, bu sabah intihar etti!
Bu kareyi paylaşarak konuştu: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkarBu kareyi paylaşarak konuştu: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
Annesi bile onu tanıyamıyor! 'Mutant adam' hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! 'Mutant adam' hayrete düşürüyor
En Çok Okunan Haberler
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Bikinili poza Mert tepkisiz kalmadı
Fenerbahçe, İzmir'de kazandı!
Fenerbahçe, İzmir'de kazandı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu
18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
18 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
Bağdat'ta kan donduran cinayet! 2 çocuğunu nehre attı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi sokak ortasında ölü bulundu
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
Bu kareyi paylaşarak konuştu: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan sosyal yardım vurgusu
Babacan'dan sosyal yardım vurgusu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması' ile dolandırıcılık uyarısı
Bakanlık'tan uyarı: Bu sitelere itibar etmeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Bakan Koca, 5N1K'da soruları yanıtladı
Gaziantep'te komşular arasındaki duvar meselesi kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
Komşuların kavgası kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.