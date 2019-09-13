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Antalya’da şüpheli çanta paniği

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 15:56 | Son Güncelleme

Antalya’da bir sitenin ortak alanındaki otoparkta unutulan çanta paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerindeki sitelerin ortak otopark alanında siyah bir çanta gören vatandaşlar, şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Antalya’da şüpheli çanta paniği

Antalya’da bir sitenin ortak alanındaki otoparkta unutulan çanta paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi, İsmail Baha Sürelsan Caddesi üzerindeki sitelerin ortak otopark alanında siyah bir çanta gören vatandaşlar, şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri çantanın olduğu alanı güvenlik şeridiyle kapattı. Polisler çantanın olduğu alanı araç ve yaya trafiğinden uzaklaştırdı. Uzman ekiplerin yaptığı kontrolde çantadan elbise çıktı. Polis daha sonra bölgeyi araç ve yaya trafiğine açtı.

Antalya’da şüpheli çanta paniği

Antalya’da şüpheli çanta paniği

Antalya’da şüpheli çanta paniği

Antalya’da şüpheli çanta paniği

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