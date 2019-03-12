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Antalya’da şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

Antalya’da vatandaşların hareketsiz halde bulup sağlık ekiplerine haber verdiği şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.Olay saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak üzerinde hurda toplayıcılarının bulunduğu ikamette meydana geldi.

Antalya’da şüpheli ölüm

Antalya’da vatandaşların hareketsiz halde bulup sağlık ekiplerine haber verdiği şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay saat 12.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak üzerinde hurda toplayıcılarının bulunduğu ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K. isimli şahıs dün akşam evden ayrılarak hurda toplayan şahıslar tarafından kullanılan mekana geldi. Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunduğu öğrenilen A.K, burada uykuya daldı. Sabah eve gelen vatandaşların kendisini uyandırma çabaları başarısız olunca 112’den yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu A.K’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede çalışma yaparken, A.K.’nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya’da şüpheli ölüm

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