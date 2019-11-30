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Antalya’da sürücülere 3,5 saatte 147 bin TL ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 03:59 | Son Güncelleme

Antalya’da yapılan ve 2 bine yakın personelin katıldığı ‘Huzur Akdeniz’ asayiş uygulamasının bilançosu açıklandı.

Antalya’da yapılan ve 2 bine yakın personelin katıldığı ‘Huzur Akdeniz’ asayiş uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 21 bin 840 kişi, 3 bin 716 araç sorgulanırken, sürücülere 147 bin 822 TL para cezası kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezi ve 19 ilçede helikopter destekli ‘Huzur Akdeniz’ asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Saat 21.30’da başlayıp gece 01.00’da sona eren uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı bin 438 polis, İl Jandarma Komutanlığından 441 ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 59 olmak üzere toplam bin 938 personel katıldı.

Didik didik arandılar
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, belirlenen uygulama noktalarında araçlar durdurularak sorgulandı, denetime tabi tutulan kişilerin GBT sorgulamalarının yanı sıra el çantaları, valizler ve araçları kontrol edildi.

Uygulama bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 103’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 bin 840 kişi sorgulanırken, aranan 54 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde bir ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, tabanca şarjörü, bir av tüfeği ve yine bir tane teleskopik jop ele geçirildi.
3 bin 716 aracın denetlendiği uygulamada; 254 araç hakkında işlem yapıldı, sürücülere toplamda 147 bin 822 TL para cezası kesildi. Huzur uygulaması kapsamında 137 umuma açık yere yapılan denetimlerde ise 14 iş yerine cezai işlem uygulandı.

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