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Antalya’da tacizci öğretmene rekor ceza: 621 yıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Antalya’da bir devlet okulunda 26 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmenine 621 yıl hapis cezası verildi.

Antalya’da tacizci öğretmene rekor ceza: 621 yıl

Antalya’da bir devlet okulunda 26 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmenine 621 yıl hapis cezası verildi. Haberi sosyal medyadan duyuran UCİM Başkanı Saadet Özkan, sanığın yaptığı kötülüklerin bedelini ödeyeceğini belirterek, “İstismarcı, o kötülüğün vücut bulmuş hali şuanda hepimizden uzakta. Başka hiçbir çocuğa dokunamayacak” dedi.
İddialara göre istismar olayı, Kepez ilçesinde bulunan bir ilkokulda meydana geldi. 26 ilkokul öğrencisini istismar ettiği ileri sürülen öğretmen M.A.K., Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık SEGBİS sistemiyle katılırken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili, taraf avukatları ve davacı mağdur aileler salonda hazır bulundu.
Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın 20 çocuğa karşı ’nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını, istismarda bulunulduğu ileri sürülen 7 öğrenci için ise beraatini talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı ’nitelikli cinsel istismar’ suçunu işlediğine kanaat getirdi. Mahkeme heyeti indirim uygulamadan sanığı 621 yıl hapis cezasına çarptırırken, istismarda bulunduğu ileri sürülen 1 çocukla ilgili de beraat ettirdi.
Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan, haberi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerine duyurdu. Özkan, “İstismarcı 600 yıl ceza aldı. Ama içeriden çıkamayacağını, yaptığı tüm kötülüklerin bedelini ödeyeceğini biliyoruz. Bir çocuğumuz var. O kahraman. Annesine gitti, kendisine yapılanı söyledi. ‘Anne dayanamıyorum, öğretmenimiz bize kötülük yapıyor. Televizyonun kırmızı ışığından bizi izliyormuş Çok korkuyorum, beni kurtar’ dedi. O bütün çocukların hayatını kurtardı. Seni çok seviyorum. Sen bu ülkenin gülen yüzüsün. Bizler sizin için mücadele ediyoruz. Okuyacaksınız, çok önemli yerlere geleceksiniz. Konuşun çocuklar. Sizi sustursalar da konuşun. Birileri çıkacak sizin için mücadele eden. İstismarcı, o kötülüğün vücut bulmuş hali şuanda hepimizden uzakta. Başka hiçbir çocuğa dokunamayacak” dedi.
Özkan’ın paylaşımı dakikalar içinde çok sayıda insan tarafından paylaşıldı ve destek yorumları geldi.

Antalya’da tacizci öğretmene rekor ceza: 621 yıl

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