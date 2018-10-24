Antalya'da tacizle suçlanan ilkokul öğretmeni tutuklandı

Antalya'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen ilkokul öğretmeni tutuklandı.

Kepez ilçesindeki bir ilkokulun 4'üncü sınıf öğrencisi, öğretmeninin kendisini taciz ettiğini ailesine anlattı. Ailenin polise ihbarıyla soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, sınıftaki öğrencilerin bilgisine başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında sınıf öğretmeni M.A'yı gözaltına aldı.

Öğretmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

