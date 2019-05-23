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Antalya’da taksi ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya’da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si turist 4 kişi yaralandı.Kaza, Serik ilçesinde bulunan turizm merkezi Boğazkent’te meydana geldi.

Antalya’da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 2’si turist 4 kişi yaralandı.
Kaza, Serik ilçesinde bulunan turizm merkezi Boğazkent’te meydana geldi. Boğazkent turizm merkezinden Belek turizm merkezine doğru gitmekte olan İsmail K. yönetimindeki 07 YRB 17 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen plakası 07 LBF 55 ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kafa kafaya çapıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun dışına fırladı. Kazaya ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler müdahale etti. Kazada ticari taksi sürücüsü İsmail K. ufak sıyrıklarla kurtulurken, taksinin içerisinde bulunan 2 turist yaralandı.

Otomobil sürücüsü ağır yaralı
Turistler vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan turistlerin kalça kemiklerinde kırıklar olduğu ve tedavi altına alındığını öğrenildi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kazada ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

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