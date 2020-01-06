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  4. Antalya’da tarihi ahşap yapıda yangın

Antalya’da tarihi ahşap yapıda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:26 | Son Güncelleme

Antalya’da, koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.Edinilen bilgiye göre yangın dün saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1300.

Antalya’da, koruma altındaki kullanılmayan ahşap evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın dün saat 15.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Haşim İşcan Mahallesi 1300. Sokak’taki kullanılmayan tarihi iki katlı ahşap evde çıktı. Tarihi evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını diğer yapılara sıçramadan söndürdü. Yangında ahşap evin çatı kısmı tamamen yandı.

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