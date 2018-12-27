Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı

Antalya'da 128 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.A. isimli şahsın, elinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eseri yurt dışına

çıkarma hazırlığı içerisinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi takibe alan polis, N.A'nın kullandığı aracı durdurarak arama yaptı.

Aracında Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu belirlenen 128 parça sikke ve tarihi eser ile iki ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör ele geçirilen N.A, gözaltına alındı.

Antalya Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma

Kanunu kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında alım satımının yasak

olduğu belirlendi.

