HABER

Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

Operasyonda, altın işlemeli deri kitap ve el yazması ele geçildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Turizm Bölgesi'nde yabancı turistlere tarihi eser satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Tarihi eserleri Y.K, İ.O, C.K, T.A, N.A. ve A.Ü'nün satmaya çalıştığı belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin bulunduğu araç, Manavgat D-400 kara yolunda durduruldu.

Araçtaki aramada, üzerinde haç figürü bulunan ve bin 400 yıllık olduğu değerlendirilen altın işlemeli deri kitap ile el yazması ele geçirildi.

Operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Terör bitti, kayyum yatırımları ile Uludere’nin yüzü güldüTerör bitti, kayyum yatırımları ile Uludere’nin yüzü güldü
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Manavgat tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.