HABER

Antalya'da tarlaya gömülü kadın cesedi bulunmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:00 | Son Güncelleme

Korkuteli ilçesinde eski eşinin cesedinin tarlada bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığın tahliye talebi reddedildi

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, ayrıldığı eşinin cesedinin tarlada gömülü bulunmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığın duruşması görüldü.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yorulmaz, maktul Dilara Kandak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, sanık ve maktulün ortak arkadaşı M.C.O, tanık olarak dinlendi.

Sanığın avukatı, tanıkların doğru ifade vermediklerini iddia etti.

Mahkemeye, ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına dair bilimsel mütalaayı sunduklarını kaydeden avukat, "Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliğinin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcut. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz." dedi.

Sanık Ahmet Yorulmaz da uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kendisinden 40 gündür haber alınamayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak'ın, 4 Mart 2018'de, Alaaddin Mahallesi Gölbentler mevkisinde, eli, kolu, ayakları iple bağlı ve çıplak halde battaniyeye sarılarak gömülmüş cesedi bulunmuştu. Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Yorulmaz'a ait olduğu tespit edilmişti.

Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada Dünyanın deniz kuvvetleri en güçlü ülkeleri açıklandı! Türkiye bakın kaçıncı sırada
Bakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtıBakan Gül, şehit savcı Uzun adına bilişim sınıfı açtı
Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızları kamerada Beylikdüzü'ndeki motosiklet hırsızları kamerada 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Dilara Kandak duruşma kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

Olay itiraf! '150 bin TL teklif etti...'

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

İran'a müdahale konusunda Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

'ABD Türkiye'ye yaptırım uygulamayacak'

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

Tartıştığı eşi ve oğluna dehşeti yaşattı! Önce fiziksel şiddet sonra kurşun

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Gören telefonuna sarıldı!

Bursa'da avukattan polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Polislere 'haritadan yer beğenin' tehdidi!

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti

Metrobüste yer kapma tartışması kanlı bitti!

Taksim'de panik anları! Kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Taksim'de kontrolden çıkan otobüs iki otomobile çarptı

Gaziler Günü mesajları 2019 (resimli ve kısa): Gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuz en anlamlı mesajlar

Gaziler Günü mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.