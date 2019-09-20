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Antalya'da taş ocağında toprak kayması: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:41 | Son Güncelleme

Kayalıklara sıkışan işçiyi, itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, taş ocağında meydana gelen toprak kaymasında bir kişi yaralandı.

Erentepe Mahallesi'ndeki bir taş ocağında çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada ocakta çalışan Hüsnü Burak Turhan (32) kayan toprak ile kayalıkların arasına sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Turhan, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Turhan, buradaki müdahalenin ardından hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kumluca taş ocağı toprak kayması

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