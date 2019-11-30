Antalya'da tatilciler güneşli havanın keyfini denize girerek çıkardı

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, denizin keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Antalya'da bahardan kalma bir gün yaşanıyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 22, nem oranının yüzde 61 ölçüldüğü kentte güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilleri doldurdu.

Yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşandı. Bazı tatilciler, çocuklarıyla denize girip güneşlendi, bazıları balık tutmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise sahil kenarında yürüyüş yaptı, banklarda oturarak sıcak havanın keyfini çıkardı.

Tatil için Almanya'dan Antalya'ya gelen Tevfik Toyran, denize girmenin tadını yaşadığını söyledi.

Antalya'da dört mevsim denize girilebildiğini belirten Toyran, "Burada kendimizi çok özel hissediyoruz. Denize giriyor, bisiklet sürüyoruz. Almanya'da çok az gördüğümüz güneşin keyfini burada bol bol yaşıyoruz." dedi.

