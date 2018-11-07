Antalya'da tedavi edilen leylek doğaya salındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde tedavisi tamamlanan leylek doğaya bırakıldı.

Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisliği ekiplerince, doğada yaralı halde bulunan yavru leylek, Alanya Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi edildi.

Tedavisini ve gelişimini tamamlayan leylek, Demirtaş Mahallesi'nde bulunan sazlık alanda Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Mühendisi Mevlüt Kodal, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz ve veteriner hekim tarafından doğaya salındı.

