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  4. Antalya’da tek katlı ev alev alev yandı

Antalya’da tek katlı ev alev alev yandı

24.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Antalya’da tek katlı evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyerek tüm evi sardı.

Antalya’da tek katlı evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay, Antalya’nın Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde tek katlı müstakil evden bir patlama sesi geldi. Patlama sesinden sonra çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile tüm evi sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangında ev küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

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