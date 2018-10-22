Antalya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 zanlı tutuklandı.
Polisi arayan 77 yaşındaki A.H, telefonda kendilerini polis ve savcı diye tanıtan kişilerin, 92 bin lirası ile bir miktar ziynet eşyasını aldığını belirtti. A.H. ayrıca zanlıların kendisinden yeniden para istediğini söyledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.H'nin çöp kutusuna bıraktığı poşeti almaya gelen M.G. ile bu kişiyle bağlantısı olduğu öne sürülen T.A, R.E.D. ve İ.R'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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