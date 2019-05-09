HABER

Antalya'da telefonla dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kendilerini savcı olarak tanıttıkları kadının 83 bin lirasını alan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da telefonla aradıkları kadından kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp 83 bin lira para aldıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 73 yaşındaki F.U.T, telefonla arayan bir kişinin kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp soygun gerçekleştirilen bir kuyumcuda kimliğinin bulunduğunu belirterek, şüphelinin yakalanması için istenen 83 bin lirayı evine gelen kişilere verdiğini söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, eşkalini belirlediği A.K, M.K. ve İ.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 83 bin lira F.U.T'ye teslim edildi.

Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz?
Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldıKaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı
Kick-boks antrenörüne 'cinsel istismar'dan rekor ceza talebiKick-boks antrenörüne 'cinsel istismar'dan rekor ceza talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık gözaltı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.