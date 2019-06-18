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Antalya'da telefonla dolandırıcılık iddiasına 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Antalya'da, telefonla aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini Alman polisiymiş gibi tanıtıp, tehditle paralarını dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, telefonla aradıkları Alman vatandaşlarına kendilerini Alman polisiymiş gibi tanıtıp, tehditle paralarını dolandırdıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirleri ekipleri, Almanya'da yaşayan Alman vatandaşlarını telefonla arayarak, kendilerini Alman Kriminal Dairesi polisi olarak tanıtıp, verecekleri hesap numarasına para yatırmamaları durumunda haklarında yakalama kararı çıkarılacağı yalanını uydurdukları, kandırdıkları bu kişilerin adreslerine Almanca sahte iddianame gönderdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin, "Işık söndü" adını verdikleri eş zamanlı operasyonda biri kadın 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin bulundukları yerlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, cep telefonu, hesap ekstreleri ve banka dekontlarına el konuldu.

Şüphelilerin daha önce aynı suçtan cezaevinde yattıkları ve 3 kişiyi toplam 103 bin avro dolandırdıkları da ortaya çıktı.

İfade alma işlemleri devam eden şüphelilerin, adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Antalya dolandırıcılık

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