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Antalya’da terk edilmiş üç aylık bebek bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:27 | Son Güncelleme

Antalya’da bir apartmanın bahçesine bebek arabası içinde eşyalarıyla birlikte terk edilen 3 aylık bir erkek bebek bulundu.Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesi önünden geçen Selma Meydan, bebek arabası içinde bir bebek gördü.

Antalya’da bir apartmanın bahçesine bebek arabası içinde eşyalarıyla birlikte terk edilen 3 aylık bir erkek bebek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 904 Sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesi önünden geçen Selma Meydan, bebek arabası içinde bir bebek gördü. Bir süre çevresine bakan Meydan, bebeğin sahibine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Selma Meydan, bebeği binanın altındaki bir iş yerinin önüne getirdi ve ilk bakımını yaptı. Bebek arabası içinde bebeğin eşyaları, bezi ve yabancı bir evlilik cüzdanı bulundu. İhbarla bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler bebek arabası ile terk edilen 3 aylık erkek bebeğin ailesini bulabilmek için çevrede inceleme yaptı. Kamera ve şüpheli çalışması yapan ekipler, daha sonra bebeği sağlık ekiplerine teslim etti. Polisler gelinceye kadar bebeğin bakımını iş yerindeki kadınlar yaptı. Emziği olan ve sağlıklı olduğu gözlemlenen mavi gözlü erkek bebek, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"Unutmamışlardır"
Bebeği bulan Selma Meydan, "Çocuğumu almaya gidiyordum. Burada bırakılmış bebeği buldum ağlamaya başlıyordu. Etrafıma baktım ailesini göremeyince teyzemle polisi aradım. Bebek arabası içine bırakmışlar yanında çantası bezi ve kıyafetleri ile evlilik cüzdanı vardı. 3 aylık erkek bir bebekti. Unutulduğunu zannetmiyorum. Unutsa ailesi çoktan gelirdi. Bebeğin üstü bile örtülmüş güneş gelmesin diye. Polisler geldi hastaneye götürüldü" dedi.

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