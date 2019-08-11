HABER

Antalya’da termometre çıldırdı, sahiller bile boş kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya’da, Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 41 dereceyi gösterdi.

Antalya’da, Kurban Bayramı’nın ilk gününde termometreler 41 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaklar nedeniyle dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve sokaklar boş kaldı.
Turizm kenti Antalya’da Kurban Bayramı’nın ilk günü yüksek sıcaklıkla başladı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün termometresi 41,3 nem oranını ise yüzde 8 olarak gösterdi. Kentte bazı noktalarda yer alan termometrelerde ise sıcaklık 46 derece ölçüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili de aşırı sıcaklar nedeniyle tatilcilerin uğrak yeri olmadı. Sahilde bir çok işletmenin ve denizin boş olduğu görüldü. Varyanttaki falezler ise çocukların eğlence mekanı oldu. Bayramın yanı sıra sıcak hava nedeniyle sokak ve caddelere de kimsenin çıkmadığı görüldü.
Ankara’dan gelen misafirlerini sıcakta olsa gezmeye çıkardığını dile getiren Emre Yetiş, “Antalya bugün her zamankinden daha bir sıcak. Tatile gelenlerde sıcaklığı hemen anlayabiliyor. 42 dereceler alışılmış sıcaklığın üstünde. Sıcak havaya rağmen misafirlerimi gezdiriyorum. Bayramda güzel geçiyor” dedi.
Ankara’dan tatile gelen İrfan Demiray, havanın aşırı sıcak olduğuna dikkat çekerek, “Bazı yerlerde çok kalabalık var. Sıcakta olsa bayramı eğlenerek geçirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

PARTNER Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor Eski halinden eser yok! Herkes bu değişimi konuşuyor
Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: 4 yaralıBayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: 4 yaralı
Üvey torununa cinsel istismarla suçlanan dedenin tahliyesine itirazÜvey torununa cinsel istismarla suçlanan dedenin tahliyesine itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Erzincan'da vahşet! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara...

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.