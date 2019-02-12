Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Abdulvahit Sözüer, "Dünya ölçeğinde sağlık, önümüzdeki yıllarda 10 trilyon doların üzerinde hacimlere ulaşarak, hatta savunma sanayisinden bile daha öncelikli politika alanı olarak devlet ekonomilerine yön verecek bir alan haline gelecektir." dedi.

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Endüstrisi Platformu tarafından bazı derneklerin desteğiyle, turizm merkezi Belek'teki bir otelde düzenlenen "Tıbbi Tedarik Kongresi" başladı.

Sözüer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle son 15 yılda sağlık alanında yakalanan başarıya, tıbbi tedarik zincirinde de ulaşmak gerektiğini söyledi.

Özellikle savunma sanayisinin ilham veren başarı öyküsünün sağlık alanında da gerçekleşebileceğini vurgulayan Sözüer, Türkiye'de artık sağlığın, öncelikli ele alınması gereken stratejik bir sektör olduğuna işaret etti.

Tıbbi tedarik zincirinin verimliliğinin yanında millileşme ve yerlileşmesinin de önemli olduğuna dikkati çeken Sözüer, dünyanın artık tıbbi tedarik zincirinde merkezi alımlara giderek çok daha güçlü yapıları oluşturduğunu, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi ileri teknolojiye önem verdiğini belirtti.