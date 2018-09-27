Antalya'da 'torbacı' operasyonu: 14 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, narkotim ekiplerinin 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarının evlerine düzenlenen operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, ayrıca 1 kilo 138 gram esrar, 8,5 gram eroin, zorunlu reçete ile satılan haplar ve ruhatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda kullanılan 'Ben' adlı dedektör köpek ise kanepe altına saklanan uyuşturucunun yerini tespit etti. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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